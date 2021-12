Polícia prende seis por receptação e adulteração de veículos

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) em Feira de Santana prendeu seis indivíduos, nesta terça-feira, 27, acusados de fazerem receptação e adulteração de veículos clonados.



Segundo o delegado da cidade, André Ribeiro, a polícia chegou ao suspeito graças à prisão de um estelionatário na semana passada, detido comercializando veículos para a cidade de Cachoeira. Com a investigação, foi descoberto que haveria mais veículos com placas clonadas na cidade.



Foram recuperados três veículos HB20, placas PJV- 1064, licença de Salvador, OUV-4660, licença de Salvador, OUT-0700, licença de Ipiaú; um Fiat Palio, placa OUM-8533, licença de Itiúba; um Montana, placa 0ZG - 8825, licença de Ipiaú e um Gol, placa OLE- 3303, licença de Salvador.



Presos em flagrante, Ednei dos Santos, Edernevaldo de Oliveira Santana, Denilson da Cruz dos Santos, Antônio Marcos de Oliveira Souza, Jeferson Chaves Santos e Hamilton Carlos dos Santos Silva, foram conduzidos para DRFR.



André Ribeiro informou que as investigações irão prosseguir pois acredita ter mais veículos de placa clonada sendo comercializados. O delegado destacou a atenção que as pessoas precisam ter ao comprar um veículo.

