Polícia prende quatro homens durante operação em Andorinha

Polícia Civil prendeu quatro homens durante Operação Barragem, na cidade de Andorinha e no Distrito de Medrado (distante 453 km de Salvador), nesta sexta-feira, 12. A polícia cumpria 13 mandados de busca e apreensão, visando localizar armas utilizadas em conflitos entre pescadores e funcionários de uma empresa mineradora, pela disputa do uso da água de um açude público da região.

Durante as buscas, foram apreendidos um revólver calibre 32, seis munições do mesmo calibre, intactas, uma espingarda calibre 28, 9 cartuchos do mesmo calibre e uma espingarda socadeira.

Olímpio Viana da Silva, 64 anos e Edvaldo Viana da Silva, 28, foram presos em flagrante por posse de arma e seguem custodiados na Delegacia Territorial (DT) de Andorinha, à disposição da Justiça. Com Cláudio de Souza de Morais, 37 anos e Uiliam Nascimento dos Santos, 22 anos os investigadores apreenderam uma pequena quantidade de maconha. Eles foram liberados depois da lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A disputa pelo açude público resultou, por cinco vezes, na derrubada de postes de energia que alimentam a bomba hidráulica da mineradora. No conflito mais recente, cerca de quinze homens armados e encapuzados renderam os vigilantes da empresa e levaram dois revolveres calibre 38, quebraram um poste de energia e afundaram a bomba no açude. As investigações sobre o episódio prosseguem.

adblock ativo