Polícia prende quadrilha suspeita de tráfico em Itatim

Uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas foi desarticulada, entre a noite de segunda, 3, e madrugada desta terça-feira, 4, na cidade de Itatim (a 221 km de Salvador). Conforme a Polícia Militar (PM-BA), cinco pessoas foram detidas e um adolescente apreendido. A polícia encontrou com os envolvidos um quilo de cocaína, seis aparelhos celulares, um automóvel - modelo Meriva - usado como táxi (placa policial NZZ 78 44 / Feira de Santana), além de uma quantia de aproximadamente R$1300.

Ainda segundo a PM, os presos se chamam Rafael de Jesus dos Santos, 18, Edineia Crispim dos Santos, 20, Antoniel Silva de Jesus, 22, Moacir Alves da Cruz, 29, e Fernanda de Souza Ferreira, que estava sem os documentos durante a ação. Um jovem de 17 anos está entre os apreendidos.

De acordo o subtenente Benjamin, comandante do Pelotão local, as drogas e aparelhos foram encontrados em uma casa abandonada que servia de esconderijo para quadrilha. Os presos foram levados para 4ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin), em Santo Antônio de Jesus, onde foi lavrado o flagrante e irão aguardar decisão da Justiça.

adblock ativo