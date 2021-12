Polícia prende quadrilha que ia explodir caixa eletrônico

Quatro homens foram presos na madrugada desta sexta-feira, 8, em Heliópolis (distante 300 quilômetros de Salvador) por policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE)/Litoral Norte. Com eles, a polícia encontrou armas, pé de cabra e duas bananas de dinamite. Segundo a PM, a quadrilha confessou que iria explodir uma agência bancária da cidade.

Os policiais militares realizavam rondas nas proximidades de uma agência bancária, quando avistaram um Corsa Sedan preto em atitude suspeita com três elementos no interior do veículo e outro do lado de fora falando ao celular.

Ao realizar a abordagem, a PM prendeu Renato Valentim dos Santos (SP), Gumercindo Barbosa (SP), Fábio Bezerra Pereira (CE) e Sival da Silva (SE) e flagrou com o grupo dois revólveres calibre 38 e com numeração raspada, um "pé de cabra", duas bananas de dinamite e lanternas.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia local.

adblock ativo