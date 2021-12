Polícia prende padastro e enteado por tráfico de drogas

A polícia prendeu padastro e enteado suspeitos de tráfico de drogas em Arembepe, no Litoral Norte, no sábado, 11. Herval Fontes Lacerda Filho, o padastro, e Erick Emi Vitória Santos, foram com um saco contendo diversas drogas já embaladas para a venda. Outros dois homens conseguiram fugir.

Segundo a Polícia Civil (PC), denúncias encaminhadas à 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) informavam que em um barraco na localidade de Sangradouro, cinco homens estariam escondidos, entre eles dois conhecidos apenas pelos apelidos de "Nenem" e "Miza", que seriam foragidos da Justiça, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Ainda com informações da PC, o grupo fugiu por um matagal quando percebeu a chegada dos policiais. Eles escaparam usando um carro que foi localizado horas depois na Praia do Pirui, próximo a um imóvel utilizado para a venda de drogas.

No imóvel a polícia encontrou Herval e Erick, e um garoto de 6 anos. "Nenem" e "Miza" que fugiram também são enteados de Herval. A droga foi encontrada embaixo do banco traseiro do carro. Padrasto e enteado foram autuados por tráfico de drogas.

adblock ativo