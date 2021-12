Polícia prende na BR-116 suspeito de assassinato em Natal

Um homem suspeito de matar a jovem Clara Rubianny Ferreira, de 26 anos, em Natal, no Rio Grande do Norte, foi preso na noite desta terça-feira, 23, na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Eugênio Becegato Júnior, de 36 anos, viajava em um ônibus da empresa Itapemirim, que saiu de Natal com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A PRF já tinha informações da possibilidade do suspeito fugir de Natal passando pelas estradas que cortam a Bahia. Após montar uma operação policial na BR-116, Eugênio foi localizado. No momento da prisão, ele estava sem mala ou outros objetos pessoais. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Vitória da Conquista.

Clara Rubianny foi morta no último dia 19. Ela foi encontrada morta dentro de um apartamento em Ponta Negra, em Natal, enrolada em lençóis e sacos plásticos. O proprietário do imóvel também é procurado pela polícia do Rio Grande do Norte.

adblock ativo