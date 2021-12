Polícia prende na Bahia suspeito de lançar rojão

O acusado de acender e soltar o rojão que atingiu e matou o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Ilídio Andrade, foi preso na madrugada desta quarta-feira, 12, por volta de 2 horas, em Feira de Santana. Caio Silva de Souza, de 23 anos, foi localizado na Pousada Gonçalves, que fica próxima à Estação Rodoviária.

Segundo o G1, a prisão foi realizada pelo delegado Maurício Luciano de Almeida e Silva, que investiga o caso no Rio de Janeiro, onde o crime ocorreu.

O delegado estava acompanhado do advogado de Caio, Jonas Tadeu, que também defende o tatuador Fábio Raposo, que está preso no Rio, acusado de entregar o rojão para Caio.

Caio seguia para o Ceará, onde depois iria para a casa do avô, mas decidiu descer em Feira de Santana. Ainda não há informações de como ele foi localizado e se ele se entregou para a polícia.

Após a prisão, ele foi levado para o Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, de onde embarcou para o Rio.

De acordo com o advogado de defesa, Caio e Fábio não participam do Black Block. "Não participam desse grupo. Se você for ver as características desses jovens, ele é miserável financeiramente, tem ideais de uma sociedade melhor. São aliciados e manipulados para praticar atos violentos. O rojão foi entregue indiretamente por quem alicia esses jovens", disse o advogado durante entrevista à TV Globo.

O chefe da Polícia Civil do Rio, Fernando Veloso, contesta a versão de que a agressão ao cinegrafista foi um ato isolado e que Caio não tem um perfil violento. De acordo com ele, há registros de imagem de outros momentos em que ele participa de forma violenta de manifestações.

O suspeito estava foragido desde a segunda-feira, 10, quando a justiça ordenou a prisão temporária por 30 dias depois que ele foi reconhecido em foto pelo tatuador Fábio Raposo. O advogado havia afirmado que Caio se entregaria às autoridades nesta quarta.

De acordo com as informações da polícia, Caio mora em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e trabalha como auxiliar de limpeza no Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande, zona oeste do Rio.

O cinegrafista foi atingido enquanto cobria uma manifestação na última quinta, 6, contra o aumento das passagens de ônibus na capital fluminense. O artefato atingiu a cabeça de Santiago Andrade, que teve morte cerebral decretada na última segunda, 10.

