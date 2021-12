Polícia prende mulher suspeita de abandonar 2º filho

A polícia prendeu, na manhã desta sexta-feira, 21, uma mulher suspeita de abandonar o filho, um bebê de cinco dias de vida, em um posto de combustível na cidade de Camaçari. De acordo com as informações da 18ª Delegacia Territorial (DT/ Camaçari), Ana Lúcia dos Santos, de 32 anos, que está desempregada, foi presa em casa, onde mora sozinha, em Mata de São João.

Segundo o delegado João Uzzum, titular da 18ª DT, Ana Lúcia foi encontrada depois que algumas pessoas ligaram para o disque denúncia (3235-0000). Aparentando lucidez e raciocínio lógico, Ana Lúcia confirmou que abandonou a criança porque não tinha condições de criá-la. Ainda segundo a suposta mãe, ela já fez o mesmo com outro filho, há alguns anos.

A mulher será levada ao laboratório de genética do Departamento de Polícia Técnica (DPT), em Salvador, onde vai realizar exames para comprovar se é realmente a mãe do menino, que tem três meses de idade e está em um abrigo em Salvador.

Segundo a polícia, se os exames confirmarem a maternidade, o menino, que está sob a responsabilidade da Promotoria da Infância e Juventude, entra automaticamente na fila de adoção, uma vez que a mãe, depois de tê-lo abandonado, perdeu o direito de permanecer com a criança.

Ana Lúcia será indiciada pelo crime de abandono de incapaz, que se refere ao artigo 133, do Código Penal.

Caso - O suposto filho de Ana Lúcia, um bebê recém-nascido, foi abandonado em um posto de gasolina na cidade de Camaçari, no dia 13 de junho. De acordo com a polícia, o menino foi encontrado ainda com o cordão umbilical. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para um hospital da região.

Um dia após ser encontrado, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) divulgou o estado de saúde do bebê. Segundo o relatório médico, o garoto estava bastante desidratado. Após ter alta hospitalar, o menino foi encaminhado a um abrigo, em Salvador.

