Polícia prende motorista acusado de estuprar cobradora

O motorista de transporte alternativo Carlos Pereira dos Santos, de 33 anos, foi preso, no sábado, 9, acusado de estupro, em Simões Filhos, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Uma cobradora de ônibus, de 38 anos, registrou queixa na 22ª Delegacia Territorial (Simões Filhos) contra o motorista, que foi autuado pela delegada plantonista, Iraildes Rodrigues, por estupro. O motorista teve o flagrante convertido em prisão preventiva pela justiça.

No depoimento, a vítima informou ter sido atacada por Carlos Pereira quando se dirigia, de carona no ônibus conduzido por ele, ao seu local de trabalho, ainda sem nenhum passageiro. Falou ainda que durante o trajeto o motorista teria desviado o veículo para um matagal, em Mapele, e consumado o estupro. Depois teria deixado a cobradora na Praça da Bíblia, no Centro de Simões Filho.

Após a queixa da mulher, investigadores da 22ª DT localizaram o motorista na BA-093. Em seu depoimento, ele admitiu ter mantido relações sexuais com a cobradora, mas consensualmente.

A mulher foi encaminhada para exame de corpo de delito.

adblock ativo