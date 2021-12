Polícia prende maior receptador de carros de Feira

Conhecido como o principal receptador de carros roubados de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), Renato Simões Medeiros, o Gringo, foi preso na quinta-feira, 18, por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV/Salvador), com apoio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira). A Informação foi divulgada pela polícia na tarde desta sexta, 19.

As investigações da DRFRV sobre o roubo de um automóvel Renault Logan, em Salvador, levaram os policiais até uma oficina mecânica, no bairro Galiléia, em Feira, cujo proprietário é Renato. No estabelecimento, além do Logan, foram encontradas diversas placas de veículos.

Renato foi autuado em flagrante por receptação e será encaminhado ao sistema prisional. Ele já responde a diversos processos e possui condenação por receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículos. O material apreendido será encaminhado para exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

