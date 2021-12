Polícia prende ladrões de ônibus no município de Entre Rios

Seis assaltantes, entre eles um adolescente de 16 anos, suspeitos de envolvimento em roubos a ônibus no município de Entre Rios (distante 141 km de Salvador), foram presos armados dentro de um veículo Voyage, por policiais militares, nesta quinta-feira, 21. Ao serem abordados pelos PMs, no povoado Sítio do Meio, os suspeitos portavam uma pistola 635 e um revólver calibre 38, ambos municiados, segundo informou a Polícia Civil.

Foram capturados Valnei da Conceição de Jesus, o "Marinheiro", Vagner da Conceição de Jesus, o "Ginha", André de Jesus Santos, o "Pintinha", Elenildo Paiva Teles, o "Papai", e Vanilson da Conceição de Jesus. A polícia informou que Vanilson é irmão do adolescente, que também fazia parte da quadrilha.

Segundo o titular da Delegacia Territorial de Entre Rios (DT), Antônio Luciano Lima, o bando é responsável pelos roubos de pelo menos quatro ônibus na região. O último assalto ocorreu há dez dias.

A polícia informou que várias vítimas reconheceram "Ginha", "Marinheiro" e "Pintinha" como três dos criminosos que tomaram de assalto um ônibus, no dia 11 de novembro, num trecho da BA-093 próximo ao Povoado Catana. Na ocasião, eles usaram armas de fogo e uma faca e roubaram quantias em dinheiro e celulares das vítimas.

Segundo a polícia, as carteiras do motorista, do cobrador e dos 22 passageiros que estavam no coletivo também foram levadas pelos criminosos. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Araçás.

Autuados em flagrante, eles vão responder por formação de quadrilha armada, roubo qualificado, corrupção de menor para a prática de crimes e porte ilegal de arma. O Voyage, a pistola e o revólver apreendidos seguiram para perícia. Eles foram conduzidos para a Delegacia Territorial de Alagoinhas (DT).

