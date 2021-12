Polícia prende homem suspeito de 11 homicídios

Já está no Presidio Regional de Feira de Santana, Leanderson dos Santos Moreira, de 20 anos, conhecido como "Lua", suspeito de cometer 11 homicídios este ano na cidade. A prisão ocorreu no final da tarde de terça-feira, 7, quando o acusado trocou tiros com policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Salvador.

O acusado possui três mandados de prisão preventiva e foi autuado em flagrante por porte ilegal de munição. De acordo com o informações da polícia, Lua era procurado há alguns meses e, na terça, foi visto em um supermercado no Conjunto Feira VII, mas fugiu ao avistar os policiais.

"Eles estava em um veiculo roubado em Salvador dias antes, mas o perseguimos e o prendemos. Com isto conseguiremos elucidar onze crimes ocorridos na cidade", revelou o coordenador Ricardo Brito.

O coordenador informou ainda que Leandeson vinha comandando o tráfico de crack no bairro Rua Nova, onde também cometeu seis dos onze crimes tendo outro homem como comparsa que já foi identificado pela polícia. "Entre as vítimas da dupla estavam usuários devedores do tráfico e integrantes de quadrilhas rivais", disse o delegado.

O acusado não quis falar com a reportagem. Ele foi encaminhado para o Presídio na tarde de ontem, após passar horas prestando depoimento aos delegados da 1ª, 2ª delegacias e Delegacia de Homicídios.

Entre as vitimas estão Wesley Miranda dos Santos, 21 anos e Evandro Ribeiro de Deus mortos no dia 04 de março na Rua Tomé de Souza bairro Rua Nova.

"Ele tanto matava rivais, como também era contratado para realizar crimes em Feira de Santana", informou o delegado.

adblock ativo