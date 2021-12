Polícia prende homem que matou o próprio pai por dinheiro

A Polícia Civil de Guanambi, a 676 km de Salvador, prendeu Clériston Nascimento Fernandes, o "Neném", 22 anos, nesta segunda-feira, 8. Ele é réu confesso da morte do próprio pai, Roberto Fernandes Amado. O suspeito, que teria matado por ganância, foi preso em Palmas de Monte Alto, na zona rural da cidade.

O crime ocorreu no dia 2 de fevereiro de 2015, quando Neném desferiu vários golpes com um pedaço de pau contra o pai, que morreu dias depois no hospital.

Ele foi denunciado pelos tios e disse, na época, que agrediu o pai porque ele era violento e agredia a mãe dele. O suspeito alegou que tentou defendê-la das constantes ameaças.

O delegado Clécio Magalhães Chaves, coordenador da Coorpin/Guanambi, porém, revelou que as investigações apontaram outra motivação para o crime: ganância. De acordo com testemunhas ouvidas, Neném era quem fazia ameaças ao pai e estava insatisfeito com a parte que recebeu na venda de um terreno, feita pelo pai.

