Polícia prende homem que matou mãe a golpes de marreta

A polícia de Bom Jesus da Serra prendeu na manhã desta sexta-feira, 10, por volta de 5h30, Josué Oliveira Silva, de 49 anos, acusado de assassinar a própria mãe a golpes de marreta.

O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira, 9, em Pedra Branca, na zona rural do município, quando Josué foi ao encontro da mãe, Nair de Oliveira Silva, que estava com uma cunhada e a sobrinha, e desferiu os golpes contra ela, fugindo em seguida. Ele foi preso na região de Coutinhos e conduzido para a sede do município.

De acordo com informações do Portal Bom Jesus Eventos, o acusado se queixava de problemas de depressão. Ele trabalhava na construção de uma igreja no terreno da casa onde morava com os pais.

