Polícia prende homem que assaltava e estuprava mulheres

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira, 21, Armindo Pereira dos Santos, 33 anos, na zona rural de Vitória da Conquista (distante 512 km de Salvador). Ele é suspeito cometer estupros e roubos a residências na cidade.

De acordo com a polícia, as mulheres atacadas relataram que Armindo cometia os crimes sempre à noite. Ele usava um alicate para cortar as cercas das propriedades e, com um simulacro de arma de fogo, surpreendia as vítimas em suas casas e cometia o crime. Uma delas teve as mãos amarradas com o fio de um carregador de celular.

Ainda segundo a polícia, no interrogatório, Armindo confessou que assaltou e estuprou várias mulheres. A titular da Deam/Conquista, delegada Decimária Cardoso, informou que ele fez vítimas em diferentes bairros de Vitória da Conquista, como Parque Imperial, Lagoa das Flores, Choça, Estiva, Vila América e Urbis VI, entre outros.

Foram apreendidos na residência o simulacro de arma de fogo, alicates, lanternas, celulares, carregadores de celular, chips, e a calcinha que seria da sua última vítima, atacada no dia 13 de julho, além de um celular roubado.

Armindo foi preso por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e Núcleo de Tóxicos e Entorpecentes (NTE/Draco), sediados naquela cidade.

