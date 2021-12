Polícia prende grupo investigado por tráfico de drogas em Santo Antônio de Jesus

Uma operação da Polícia Civil concluída nesta quinta-feira, 12, desarticulou uma quadrilha apontada como a responsável de controlar o tráfico de drogas no bairro do Cajueiro, em cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

Gilvan Santos Silva, 18 anos, Erick Cristian Silva, 23, foram presos nesta quinta. Com eles os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e 300 gramas de maconha. Ambos já têm passagem pela polícia por porte ilegal de arma.

No primeiro dia da operação, deflagrada na segunda, 9, Rodrigo Simões da Silva, 29, foi surpreendido com um revólver calibre 32. Na quarta, 11, foi a vez de Ricardo Souza Ribeiro, o Pezão, 21, ser preso. Com ele, os policiais encontraram uma motocicleta roubada na cidade de Laje.

De acordo com a Polícia Civil, Erick foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e Gilvan por tráfico de drogas. Já Ricardo vai responder pelo crime de receptação. Os três estão na carceragem da 4ª Coorpin/Santo Antônio de Jesus, à disposição da Justiça. Rodrigo, que já esteve preso por tráfico, foi solto depois de pagar fiança e vai responder em liberdade por posse ilegal de arma.

Agentes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da Delegacia Territorial (DT) investigavam a quadrilha a cerca de um mês.

