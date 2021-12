Polícia prende gêmeos suspeitos de matar secretário na Bahia

A polícia prendeu na madrugada desta sexta-feira, 29, dois suspeitos de matar o secretário da Educação do município de Santo Estêvão (a 160 km de Salvador). De acordo com a delegacia da cidade, os irmãos gêmeos Walter e Walace foram detidos na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A dupla nasceu em Lauro, mas morava em Santo Estêvão. Após o crime, eles retornaram para a cidade natal deles. Policiais de Santo Estêvão descobriram o paradeiro dos irmãos e entraram em contato com os agentes de Lauro de Freitas, que efetuaram a prisão.

Ainda não há informações sobre a circunstância da detenção nem detalhes sobre o homicídio.

Crime

O secretário José Agnaldo Barreto de Almeira, 42 anos, foi encontrado morto dentro de casa no dia 4 de abril. Eles estavam com as mãos amarradas e apresentava marcas de violência pelo corpo.

O carro e celular da vítima foram roubados, mas o veículo foi abandonado em seguida em uma estrada de terra. O secretário era solteiro e morava sozinho.

