Polícia prende falso médico que atuava em Euclides da Cunha

Um falso médico, indentificado como André Luis Graça Pontes, que atuava no Hospital Municipal de Euclides da Cunha (distante a 323 km de Salvador), foi preso na terça-feira, 7.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada após denúncia. Durante aborgagem na unidade hospitalar, os agentes se certificaram que André Luis atuava com a documentação do médico Athos Carneiro Viana, especializado em clínica geral.

Segundo o delegado Paulo Jason de Melo Falcão, titular da Delegacia Territorial da cidade, André alegou ter cursado medicina na Bolívia, mas não apresentou nenhum documento que comprovasse sua formação na área médica.

Ele, que já atuou em outras cidades do interior baiano, vai responder por falsidade ideológica, exercício ilegal da profissão e ficará custodiado na carceragem da unidade policial, informou o delegado.

