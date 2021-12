Polícia prende envolvidos em homicídios em Madre de Deus

Uma operação das Polícias Civil e Militar predeu na sexta-feira, 29, seis pessoas suspeitas de envolvimento em dois homicídios na Ilha de Maré na quinta-feira, 28. A ação da polícia ocorreu em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Ubirajara Araújo, líder de uma facção criminosa que atuava em Ilha de Maré e em São Sebastião do Passe resistiu à prisão e morreu em confronto com os policiais.

Ainda segundo a PM, ele e o irmão, Tiago Araújo dos Santos, dominavam o tráfico de drogas em São Sebastião e buscavam chefiar a venda de entorpecentes também em Ilha de Maré. Na briga pelo domínio na região, Tiago foi morto por rivais. De acordo com as investigações, o duplo homicídio registrado na quinta foi comandado por Ubirajara em vingança à morte do irmão.

Com indícios de participação nos crimes e apontados como integrantes da quadrilha liderada pelos irmãos foram presos Edson da Silva Conceição, conhecido como Carlão, Silvoneide Barreto de Jesus, Mariane Rogéria de Castro e Roberto Ferreira de Jesus, o Bebel, informou a polícia.

Nas buscas por Ubirajara, que tentou se esconder em um matagal próximo a São Francisco do Conde, a polícia também encontrou Paulo da Conceição Carvalho, Carlos Avelino Sotero que também foram detidos.

A operação que culminou na morte de Ubirajara nesta madrugada e na prisão dos demais envolvidos ontem contou com policiais da 10° e 19° Companhias da Polícia Militar, Candeias e Paripe, respectivamente, da Rondesp/RMS, da 5 Delegacia Territorial (Periperi) e da 17 DT (Madre de Deus).

adblock ativo