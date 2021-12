Polícia prende em Pernambuco suspeito de estuprar jovem em Senhor do Bonfim

O suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos, em Senhor do Bonfim, a 382km de Salvador, o motoxista Wandberg Nunes de Souza, o “Berg”, de 37 anos, foi preso, na segunda-feira, 12. Ele estava na cidade pernambucana de Petrolina, e foi encontrado por investigadores da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin). Ele tinha um mandado de prisão temporária em aberto.

O delegado Felipe Néri, responsável pela Coorpin/Senhor do Bonfim, disse que Wandberg, depois de recambiado para a cidade, foi interrogado e confessou ter atacado a garota. Contou que ofereceu carona à vítima, que se dirigia à escola, em sua motocicleta e, durante o trajeto, a levou para um local ermo. Em seguida, com uma faca, obrigou a jovem a entrar em um matagal e praticou o estupro.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima já compareceu à unidade policial e reconheceu Wandberg, que já responde por outro estupro, contra uma adolescente com autismo, ocorrido em Juazeiro, em 2014. Com a prisão do mototaxista, o delegado Felipe Néri espera elucidar outros ataques a mulheres registrados neste ano, em Senhor do Bonfim.

Wandberg está custodiado na carceragem da 19ª Coorpin, onde permanecerá à disposição da Justiça. A motocicleta e a faca usadas por ele foram apreendidas pela polícia e serão periciadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

