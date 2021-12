Polícia prende em Paulo Afonso autor de 2 homicídios em SP

Apontado como autor do assassinato de duas pessoas no começo do ano, em São Paulo, Valdiekson Monteiro da Silva, o "Lagoa", de 27 anos, foi preso por investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Paulo Afonso. A prisão aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 11, no Povoado Bonomão.

Leomar Santos Rodrigues, 21, e Victor Souza dos Santos, 26, foram mortos a tiros em janeiro deste ano, na cidade paulista de Itatinga. Em depoimento ao delegado Hidelbrando Alves, titular da DT/Paulo Afonso, "Lagoa", que morava no interior paulista, disse que matou os dois porque Leomar e Victor fizeram gozações por que ele vestia uma camisa do Flamengo.

A polícia de São Paulo já foi informada sobre a prisão de Valdiekson, que será transferido para a Itatinga, nos próximos dias.

