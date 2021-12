Polícia prende dupla suspeita de assassinato em Alagoinhas

A polícia prendeu dois suspeitos do assassinato de um homem no município de Alagoinhas (distante a 110 km de Salvador), na terça-feira, 4. Fabrício Cruz Ferreira, de 25 anos, e Uebert Ferreira Batista, 20, foram presos em flagrante poucas horas depois de matar com mais de 15 tiros Jaílton dos Santos Costa.

De acordo com o delegado Flávio Augusto de Andrade Góis, titular da DT/Alagoinhas, Jaílton foi morto quando chegava para trabalhar no bairro Alagoinhas Velha. A dupla foi presa por investigadores da Delegacia Territorial (DT), daquela cidade, que também apreendeu um veículo e as armas utilizadas no homicídio.

Ainda segundo o delegado, outros dois envolvidos no crime, identificados como Uelton Cruz Ferreira, primo de Uebert e Fabrício, além de um homem chamado de "Elinaldo" ou "Pôla", conseguiram escapar ao cerco policial e estão sendo procurados. Ambos já tiveram suas prisões preventivas decretadas pela Justiça.

Fabrício e Uebert estão custodiados na carceragem do Complexo Policial de Alagoinhas

