Polícia prende dupla com 500g de cocaína e pistola 380

Alex Tavares Teixeira, 44 anos, e Evison Santos Lopes, 32, foram flagrados, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, com meio quilo de cocaína pura, uma pistola de calibre 380, munições diversas e a quantia de R$ 4,3 mil. A polícia divulgou a prisão dos dois nesta sexta-feira, 17.

De acordo com a Polícia Civil (PC), uma equipe do Núcleo de Tóxicos e Entorpecentes (NTE), unidade que integra a Delegacia de Homicídios de Conquista, encontrou os dois em um ponto de venda de drogas, denunciado por moradores do bairro Petrópolis. Um veículo Vectra, utilizado pelos dois, cuja procedência é investigada, também foi apreendido.

Ainda segundo a polícia a dupla apresenta antecedentes por roubo, e foram autuados por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e associação para o tráfico. Eles já estão no sistema prisional.

O material apreendido passará por exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

