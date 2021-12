Polícia prende dupla acusada de praticar assaltos em Feira de Santana

Dois homens foram presos pela Polícia Militar após prática de assalto na manhã desta sexta-feira, 28, em Feira de Santana (a 108 km de Salvador). Com William das Virgens Santos e Ramon do Nascimento Fernandez, ambos de 19 anos, foi encontrado um revolver, numeração ilegível, com dois cartuchos intactos e uma carteira porta documentos.

Segundo informações do portal Bom dia Feira, por volta das 06h20 foi informado que dois indivíduos em uma motocicleta estariam na prática de assalto pela localidade do Tomba, com isso a guarnição iniciou rondas pelas imediações.

Os dois foram apresentados no complexo de delegacias do Sobradinho.

