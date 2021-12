Polícia prende dois suspeitos e recupera cargas roubadas

A polícia prendeu dois suspeitos, apreendeu parte de uma carga de eletrodomésticos e calçados e apreendeu três veículos durante uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão no município de Rio Real (distante a 202 Km de Salvador).

Conforme a Polícia Civil, Fábio dos Santos Souza e José Lísio da Silva, integram uma quadrilha que praticava ataques a caminhões de transportadoras que passam pela rodovia BR-101, no munícipio do nordeste do estado. Com Fábio, a polícia apreendeu parte de uma carga de eletrodomésticos e calçados. Já com José Lísio, os policiais apreenderam uma motocicleta roubada. Além disso, foram apreendidos um veículo modelo Prisma e um caminhão que eram utilizados nos ataques aos caminhões de carga e no transporte do que era roubado. Todos os veículos apreendidos serão periciados.

Eles foram autuados em flagrante por receptação e estão presos e à disposição da justiça na carceragem da Delegacia Territorial (DT/Rio Real). Ainda de acordo com a Polícia Civil, as seguradoras das empresas lesadas já foram contatadas para a devolução dos produtos.

Jobson Lucas Marques, titular da DT/Rio Real, informou, por meio de nota divulgada pela Polícia Civil, que as investigações prosseguem para localizar e prender os demais integrantes da quadrilha. Da ação, participaram equipes da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), das delegacias de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) de Alagoinhas e Feira de Santana, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga) e das delegacias territoriais de Olindina, Itapicuru, Esplanada, Conde, Entre Rios, Acajutiba, Aporá, Inhambupe, Alagoinhas, Irará, Jandaíra, Catu, Aramari e Ouriçangas.

