Polícia prende dois e apreende drogas em Juazeiro

Sessenta e oito porções de maconha, 44 pedras de crack, um simulacro, uma balança e R$ 45 em dinheiro foram apreendidos com Elisson da Silva Saturnino, o Léo, de 20 anos, na quinta-feira, 23, por investigadores 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro).

O material apreendido, que seguiu para perícia, estava em um terreno baldio, na rua das Pérolas, no bairro Quidé, próximo à casa do suspeito. Léo foi conduzido para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), da cidade, onde foi autuado por tráfico de drogas.

Monte Castelo

Na quarta, 22, os investigadores da 17ª (Coorpin/Juazeiro) capturaram, no bairro Monte Castelo, Givaldo Calisto dos Santos, 47. Ele estava foragido do Conjunto Penal de Juazeiro desde o dia 29 de janeiro, quando, junto com mais três detentos, serraram as grades da carceragem.

Givaldo Calisto dos Santos estava foragido do presídio

