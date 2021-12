Polícia prende dois dos suspeitos de realizar assalto em balsa, o terceiro segue foragido

Dois suspeitos de participação no assalto à balsa que faz o transporte de passageiros para o distrito de Santo André, em Santa Cruz Cabrália, foram presos nesta sexta-feira, 11. O primeiro a ser detido foi José Jackson Santos Romão, 19 anos, que em companhia de Rafael Oliveira Nogueira, são suspeitos de cometer outro crime, desta vez contra turistas, às margens da BA-001, nas proximidades do Hotel Campo Formoso.

Houve confronto no momento da abordagem e a dupla conseguiu fugir pela mata, mas José Jackson acabou ferido e detido na manhã de hoje, após cerco montado durante toda a madrugada. Rafael Nogueira continua foragido.

De acordo com o titular da Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália, delegado Bruno Barreto Garcia, dois revólveres calibre 32 foram apresentados pelos agentes, encontrados na mata com José Jackson. Com ele também foram recuperadas quatro motocicletas, duas roubadas no assalto à balsa e outras duas utilizadas para o ataque à embarcação, seis celulares das vítimas e R$ 610 em espécie.

Já no distrito de Mogiquiçaba, Yuri Paixão Braga, conhecido pelo codinome ''Salvador'', foi preso por uma guarnição do 8º Batalhão da PM. Junto com ele foi encontrado um veículo Ford EcoSport, placa FAV-2416, tomado de assalto de turistas, no mesmo dia, no distrito de Guaíu, na mesma região.

Com mandado de prisão em aberto solicitado pela Delegacia Territorial da Canavieiras por lesão corporal grave e tortura, Yuri também estava foragido do sistema prisional, onde cumpria pena de 11 anos por assaltos. Ele está custodiado na Delegacia Territorial de Belmonte, onde era procurado pela autoria de um homicídio ocorrido em outubro de 2018. “Outras quatro vítimas do assalto à balsa compareceram à unidade para reconhecer Yuri e todas confirmaram sua participação no crime”, afirmou o titular de Belmonte, delegado Wendel Ferreira Santos.

