Polícia prende cinco de ouros do Baralho do Crime

A Polícia Militar prendeu Daniel dos Santos Ribeiro, conhecido como "Tripa", após ele cometer um crime nas proximidades de Praia do Forte, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Daniel está no Baralho do Crime e é o cinco de ouros. Junto com ele também foram presos Tássio Nílton Santos Nascimento, 20 anos, e Jonas de Sena Santos, 19, também capturados. Outros três menores foram apreendidos.

Indiciado por homicídio, tráfico de drogas e roubo, "Tripa" era conhecido por atuar nos municípios de Lauro de Freitas, Simões Filho e na localidade de Vila de Abrantes, em Camaçari. "A quadrilha foi encaminhada para a 23ª Delegacia Territorial (Lauro de Freitas)", explicou o comandante da 53ª CIPM, major PM Hílton Reis.

De acordo com a PM, o grupo estava em um veículo Fox, de cor branca, tomado de assalto em um lava-jato na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã. Com ele também foi apreendida também uma pistola calibre 380.

O Baralho do Crime foi criado em 2011 pela Secretaria da Segurança Pública, para estimular a participação do público na busca dos criminosos. Para ajudar a polícia, basta telefonar anonimamente para o Disque-Denúncia, através do (71) 3235-0000, caso reconheça algum dos bandidos procurados.

