Polícia prende casal que vendia drogas em restaurante

A polícia prendeu Daniel Salvador Oliveira, 33 anos e Bertha Batista Venturin, 32, na manhã desta sexta-feira, 4, com 1,586 micropontos de LSD, 79 comprimidos de ecstasy e 1,8 quilo de maconha. Também foram apreendidos seis pés de maconha, adubos, estufas e uma balança de precisão.

De acordo com a Polícia Civil, o casal é proprietário de um restaurante no bairro Bela Vista, centro de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado, escondia as drogas no interior do estabelecimento.

A prisão ocorreu quando equipes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Teixeira) e da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (8ª Coorpin/Teixeira) cumpriam mandados de busca e apreensão na casa e no restaurante do casal.

Segundo o delegado Marco Antônio, titular da DTE/ Teixeira, além de cultivar a maconha, o casal também fazia a secagem, prensagem e revendia o produto no próprio restaurante. Foram encontradas drogas no jardim do estabelecimento e armazenadas em freezers.

Autuados por tráfico e associação para o tráfico, Daniel e Bertha estão custodiados na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça.

