Policia prende autor confesso do assassinato de taxista

Quarenta e oito horas após a morte do taxista Renato Cardoso do Carmo, 57 anos, baleado durante um assalto na noite da sexta-feira, 2, policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) prenderam Leonardo de Souza Brandão, 19 anos, que confessou ser o autor do tiro que atingiu a vitima no tórax. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira, 7, na casa do suspeito, no bairro Kalilândia, em Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

Com o suspeito a polícia encontrou um revólver calibre 22, com a numeração raspada e muitas munições. De acordo com informações policiais, Leonardo em companhia de um adolescente de 15 anos, teriam solicitado a corrida ao taxista e no meio do trajeto anunciaram o assalto.

"Ele é acostumado a cometer assaltos na cidade, já tínhamos a sua identificação e hoje conseguimos prendê-lo. Ele confessou todo o crime de forma fria", informou o delegado André Ribeiro, titular da DRFR.

Leonardo confessou o crime alegando que atirou no taxista porque o mesmo reagiu ao assalto e tentou tomar a sua arma. "Ele veio para cima de mim, era ele ou eu. Melhor a mãe dele chorando do que a minha. Só queria o dinheiro, mas ele veio para cima", contou.

Ele afirmou que a idéia do assalto foi dele e que antes de anunciar o assalto aplicou uma gravata, golpe com os braços ao redor do pescoço da vítima, no taxista, que conseguiu se soltar e desceu do veiculo.

"Tentei abrir a porta, ele veio para cima, dei uma coronhada na mão dele e mesmo assim ele continuou tentando tomar o revólver, ai atirei. Nem, sabia que havia acertado, só ouvi o grito dele e saímos correndo", disse.

Alegando arrependimento, Leonardo contou que assalta porque é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro e sustentar o vicio das drogas. "Minha família é toda de gente direita, sou o único errado, acho que o crime é o jeito mais facial de arrumar dinheiro. Tenho que pagar pelo o que fiz", afirmou.

Após ser ouvido Leonardo foi autuado em flagrante por porte ilegal de armas e encaminhado para o Conjunto Penal de Feira de Santana. O delegado André Ribeiro informou que solicitará a prisão preventiva do suspeito por latrocínio.

