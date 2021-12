Polícia prende 8 ladrões de bancos na capital e interior

Oito assaltantes envolvidos em arrombamentos de caixas eletrônicos em Salvador e no interior do Estado foram presos e serão apresentados nesta quarta-feira, 17, por volta das 10h, no auditório da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Cinco deles foram detidos por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), na Estrada do Coco, depois de terem violado um caixa eletrônico do Banco do Brasil, na cidade de Cardeal da Silva (a 153 km da capital).

Outros dois foram capturados no bairro de São Caetano, em Salvador, e no município de Itabuna, sul da Bahia. O oitavo assaltante foi trazido do Presídio de Itabuna para a capital.

Segundo a polícia, parte do grupo participou da explosão dos caixas eletrônicos da Faculdade Maurício de Nassau e do Banco Itaú, localizado na área externa do Imbui Plaza.

Com a quadrilha, foram apreendidos três veículos e dois revólveres, uma quantia no valor de R$ 13,5 mil, além de material utilizado em arrombamento e explosão dos equipamentos.

adblock ativo