Polícia prende 60 pessoas em três meses após revolta

A Polícia Civil de Amargosa realizou cerca de 60 prisões em três meses, logo após a revolta de julho de 2014, segundo o delegado da cidade, Adilson Bezerra de Freitas. Ele substituiu a delegada Glória Isabel Santos Ramos, que foi exonerada do cargo após a onda de ataques.

O delegado ressalta que houve uma série de melhorias na estrutura da polícia. Um dos principais, afirma ele, foi a aquisição de novos armamentos - como fuzis e metralhadoras -, além do aumento de um para três policiais do serviço de inteligência.

Freitas destaca que, com as prisões, instalou-se a normalidade em relação à segurança pública. Ele diz que o trabalho continua sendo no combate às quadrilhas de tráfico de drogas da cidade.

"É a partir do tráfico que 70% dos crimes ocorrem, direta ou indiretamente. Combatendo o tráfico, estamos combatendo crimes como furtos, roubos e outros", salienta o delegado.

Carceragem

Com o incêndio da delegacia, a cidade deixou de ter carceragem. Isso fez com que as pessoas presas em Amargosa fossem encaminhadas para municípios vizinhos ou para o presídio de Valença. No entanto, chegou ao ponto de as delegacias começarem a rejeitar presos de Amargosa pelo fato de estarem com carceragens cheias.

Freitas informou que este problema já foi resolvido e, a partir de agora, todos os presos no município irão para Valença. Cidades como Ubaíra, Jiquiriçá, Castro Alves e Elísio Medrado abrigam detentos oriundos de Amargosa.

Sobre o incidente de julho, ele diz que houve dois momentos: o primeiro foi o protesto da população por conta da morte da criança e o segundo foi a ação comandada por um líder do tráfico, que estava preso e foi libertado à época.

