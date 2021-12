Polícia prende 4 traficantes com 10 kg de cocaína em Jequié

Uma quadrilha de traficantes que atuava no bairro Mandacaru, no município de Jequié (distante a 374km de Salvador), foi presa na noite desta quinta-feira, 5, informou a polícia do 190º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

De acordo com a polícia, foram apreendidos 10 quilos de cocaína em posse do casal Robson Diniz, 34 anos, natural de Cuiabá/MT e Patrícia Alves Soares, 27 anos, natural de Goiânia/Goiás, que traziam a droga em um veículo com placa do estado de Goiás.

Também foram presos na operação, Marcos Vinícius Santana Andrade, 26 anos e Maiana Coutinho Novaes, 26 anos, ambos residentes em Jequié. Os quatro acusados foram apresentados junto com o material apreendido e o veículo na 9ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin).

