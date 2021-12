Policia prende 4 por adulteração de carga de farelo de soja

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM/BA) prenderam quatro pessoas em flagrante por adulterar uma carga de farelo de soja, na BR-242 próximo a Barreiras, no oeste da Bahia. A ação aconteceu na noite da quinta-feira, 3, após os policiais receberem denúncia.

Ao iniciar as buscas na região, os policiais conseguiram localizar sete indivíduos em um galpão, no momento em que adulteravam a carga, misturando areia ao farelo de soja em uma carreta bitrem com placas de São Desidério/BA e Bom Jesus da Lapa/BA, informou a PRF.

Segundo a polícia, após a adulteração, parte da carga era extraviada, ensacada e transbordada da carreta para um caminhão com placas de Barreiras, enquanto a carreta seguia normalmente com a carga adulterada para seu destino no porto de Aratu em Candeias/BA.

Ainda segundo a PRF, no momento da abordagem, três dos suspeitos conseguiram fugir, inclusive o condutor da carreta, os demais foram encaminhados, juntamente com os veículos e a carga recuperada, para a delegacia de polícia judiciária local.

