Polícia prende 19 pessoas com armas e drogas em bar de Feira

Policiais civis prenderam na tarde desta quarta-feira, 17, em Feira de Santana, 19 pessoas que participavam de uma festa e portavam armas, munições e drogas.

O grupo comemorava a saída de um dos integrantes do Conjunto Penal e bebia em um bar no Parque Panorama. A celebração era comandada por um suspeito de tráfico de drogas, conhecido como Coentro.

Houve troca de tiros durante o flagrante e um dos participantes da festa, conhecido como Cardeal, conseguiu fugir. Os outros foram levados para o complexo de delegacias do bairro de Sobradinho para triagem.

O ex-presidiário que também estava no bar confirmou que havia saído após quatro meses preso por uso de drogas. Ele explicou que foi ao local com a família e negou que estivesse comemorando com os outros. As informações são do site Acorda Cidade.

