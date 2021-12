Polícia prende 17 suspeitos de tráfico e homicídio na RMS

As 17 pessoas que foram presas durante uma operação realizada no fim de semana em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram apresentadas nesta segunda-feira, 1º. Os suspeitos foram localizados após uma investigação iniciada em abril, quando outras 18 pessoas foram detidas.

Segundo a polícia, eles pertencem a uma facção conhecida como Caveira, mas há disputa entre eles. As prisões foram pacíficas e sem confronto, informou as autoridades. A maioria responde por tráfico de drogas, mas quatro também são apontados como homicidas. São eles: Fabrício Araújo Costa, Eric dos Santos Carvalho, Igor dos Santos e Adriel Nunes Santos.

Os outros foram identificados como: Robson José Artur Freitas de Oliveira, Rogério Fernandes dos Santos, Enivaldo Luiz Souza Alcantara, Ivan Luiz Nazaré, Diego dos Santos Assis, Weslei Avelino Almeida, José Carlos de Melo Sena, Jessé Domingos de Jesus Silva, Jeanes Vieira de Souza, Tâmara Gomes dos Santos, Josenilda Batista dos Santos Araújo, Vinícios Miranda de Jesus e Walace Nascimento da Silva.

Além das prisões, a polícia apreendeu uma submetralhadora, três revólveres calibre 38, dois veículos roubados, farta munição, 6 kg de maconha, meio quilo de cocaína, 214 porções de crack e 50 g de haxixe.

A operação foi conduzida pelos delegados José Bezerra, diretor do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Maria Fernanda Porfírio, diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Maria Tereza, da DH/RMS, Thaís Siqueira, da 18ª DT, tentente coronel PM Henrique, do 12º BPM/Camaçari, e major PM Rodrigues, da Cipe-Polo.

