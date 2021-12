Polícia prende 12 pessoas em operação em Feira de Santana

Doze pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil nesta sexta-feira, 19, em Feira de Santana (a 116 km de Salvador). No grupo está um adolescente, cadeirante, que é apontado como do tráfico de drogas no conjunto Renascer, bairro Parque Ipê. No total, são cumpridos 25 mandados de prisão. A ação tem o objetivo de tirar de circulação pessoas envolvidas em crimes de tráfico de drogas, homicídios e roubos. A intenção é "limpar a área" para a micareta da cidade, que começa na próxima semana.

A ação começou por volta de 5 horas e atinge diversos bairros de Feira de Santana. Cerca de 100 policiais participam da operação, que é comandada pela 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) com apoio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Secretária de Segurança Pública.

adblock ativo