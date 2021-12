Polícia pede prisão de mulher suspeita de matar namorado

A prisão preventiva da comerciaria Miraci Pereira Casais, 35 anos, suspeita de ter matado a facadas o namorado o dentista George Pereira da Costa, 40 anos na tarde de terça-feira, foi solicitada a justiça. O pedido foi assinado pela delegada adjunta da Delegacia de Homicidios (DH), Herundina Nunes que afirmou não ter dúvidas da autoria do crime.

"Todas as provas recaem sobre ela. Neste momento podemos descartar uma terceira pessoa. Os familiares dela estão nos ajudando, inclusive foram eles quem acionaram a polícia e também nos deu a informação da suposta autoria", afirmou a delegada.

A comerciaria está foragida e foi vista pela última vez deixando o local do crime, a sua casa situada na rua 7º Sentido, no bairro Gabriela, com a ajuda de um vizinho que é mototaxista. "Já identificamos e ouvimos o mototaxista que informou ter deixado a suspeita em frente a um colégio no bairro Sobradinho e que não sabia que a mesma havia cometido um crime", informou a delegada.

O dentista foi encontrado nu com pés e mãos amarradas com ataduras e apresentava mais de 40 facadas pelo corpo. O crime foi descoberto após familiares da suspeita, que residem vizinho ao local do crime, ouvirem gritos de socorro da vitima. "A irmã da comerciaria contou que ao chegar na casa viu a irmã suja de sangue e encontrou a vitima ensangüentada na cama e ainda vivo, ela acionou o Samu e a suspeita aproveitou para fugir", frisou Herundina Nunes.

O casal se relacionava há cerca de 3 anos e segundo familiares brigavam constantemente por motivo de ciúmes. "Estamos a procura dela. Caso alguém tenha informações que levem ao seu paradeiro podem fazer a denuncia através do telefone 3221-2044", solicitou a delgada. .

