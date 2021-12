Polícia ouve testemunhas sobre morte de líder do MST na Bahia

As primeiras testemunhas da morte do ex-dirigente nacional do MST, Márcio Matos, já foram ouvidas, segundo afirmou o titular da Coordenadoria Regional do Interior em Jequié (9ª Coorpin), Fabiano Aurich. "Já ouvimos as pessoas da fazenda, como o vaqueiro, o gerente, entre outros funcionários do local", disse ele, à reportagem do Portal A TARDE, na manhã desta quinta, 25.

Márcio Matos foi morto nesta quarta, 24, dentro da fazenda onde morava, no município de Iramaia, na Chapada Diamantina (a 407 quilômetros de Salvador). Conforme Aurich, o militante foi assassinado na frente do filho de 6 anos.

"Ele era uma pessoa boa e bem vista pelos moradores da cidade", contou o coordenador. As investigações continuam para identificar os autores do crime.

Horas antes de ser morto, Márcio fez uma postagem em sua página no Facebook sobre a condenação do ex-presidente Lula. Amigos dele aproveitaram a postagem para lamentar a morte do dirigente.

O governador Bahia, Rui Costa, também lamentou o crime do líder do MST no Twitter e informou que, assim que soube do ocorrido, acionou imediatamente a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) para acompanhar as investigações.

Tão logo soube da triste notícia, determinei à Secretaria de Segurança Pública a imediata e rigorosa apuração do crime. Meus sentimentos de pesar aos amigos e familiares neste momento de profunda dor. https://t.co/wHSXGmPQvr — Rui Costa (@costa_rui) 25 de janeiro de 2018

