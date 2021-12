Polícia nega furto no quarto de presidente da Fifa em Sauípe

Depois da divulgação de que ladrões furtaram o quarto do presidente da Fifa, Joseph Blatter, durante o sorteio da Copa 2014 na Costa do Sauípe, a Polícia Civil da Bahia resolveu esclarecer, nesta quinta-feira, 12, que o crime não aconteceu, como foi noticiado por veículos de comunicação.

De acordo com a assessoria do órgão, Blatter não ficou hospedado no complexo hoteleiro, o que é confirmado pela assessoria do Costa do Sauípe.

Segundo a polícia, os jovens Jaenderson Pereira Rosário e Marcos Antônio Pereira, ambos de 20 anos, que são apontados como autores do furto no quarto de Blatter, foram presos nesta segunda, 9, após o evento. Eles furtam dois notebooks de uma empresa que prestava serviço fora do complexo de hotéis.

Jaenderson e Marcos estavam trabalhando em um galpão, carregando e descarregando caminhões. Eles foram contratados por uma empresa que trabalha com montagem e desmontagem de estruturas, como palanques e tendas.

Durante o serviço, uma supervisora teria notado o sumiço dos dois computadores e solicitou a revista de todos funcionários, localizando os equipamentos na mochila dos acusados. Os jovens foram encaminhados por policiais militares para o plantão metropolitano em Lauro de Freitas.

adblock ativo