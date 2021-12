Polícia Montada adquire 40 novos cavalos "Puro Sangue"

Para fortalecer o esquema de segurança no Estado, a Polícia Militar da Bahia adquiriu 40 novos cavalos. Os animais vieram da cidade de Campinas, em São Paulo, e desde esta terça-feira, 2, passam por um perídodo de adaptação, até que possam ser levados às ruas.

Os cavalos são da raça Puro Sangue Lusitano - que possuem porte alto, temperamento dócil e resposta rápida a comandos - e devem auxiliar os agentes do Esquadrão de Polícia Montada. De acordo com o comandante do Esquadrão, estes animais são considerados ideais para a atividade de policiamento. "Têm todas as características que precisamos e, por serem altos, facilitam a visibilidade do policial no meio de uma multidão", argumenta.

Além dos equídeos, a Polícia Montada também conta com um novo caminhão para transporte de animais e uma academia destinada aos policiais. "Estamos trabalhando dentro do Pacto pela Vida com essa política de melhorar a estrutura e dar todo o suporte para nosso policial", disse comandante-geral da PM, coronel Alfredo Braga de Castro.

Conforme o Secretário da Segurança Pública (SSP-BA), Maurício Barbosa, a obtenção dos animais integra os planos de tornar a cidade mais segura para baianos e turistas. " Os novos cavalos e um curso de qualificação vão ajudar a nossa polícia, inclusive, nos eventos que vamos sediar como a Copa das Confederações e Copa do Mundo", relatou.

