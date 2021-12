Polícia Militar treina jornalistas para atuar em crises

O comando da Polícia Militar (PM-BA), em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia, realizou nesta quarta-feira, 27, o Curso para Jornalistas em Área de Risco e Gerenciamento de Crise, na sede do batalhão, no Caji - em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador(RMS). Cerca de 28 profissionais participaram do treino.

Conforme a presidente do Sinjorba, a jornalista Marjorie Moura, o objetivo do curso é preparar melhor os profissionais de imprensa a fim de que eles saibam como agir em situações de crises.

Para o subcomandante do Policiamento Especializado, o tenente-coronel Pedro Fonseca, o encontro fortalece a parceria e o trabalho de jornalistas e policiais.

