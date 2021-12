Polícia Militar prende homem com drogas em Porto Seguro

Um homem foi preso com 20 buchas de maconha, um celular e um tablet no Distrito de Vera Cruz, Porto Seguro, a 710 km de Salvador, no sábado, 17.

Policiais do 8° BPM prenderam Adenílson Santos Silva, 24 anos, durante ronda nas proximidades da Estrada Vermelha. Segundo a PM, ele tentou escapar em um motocicleta. Adenílson foi conduzido à delegacia da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

adblock ativo