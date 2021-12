Polícia Militar lança a operação verão em Salvador

A Polícia Militar (PM-BA) lançou nesta sexta-feira, 18, a Operação Verão 2015/2016. A ação faz parte da estratégia do governo para intensificar o policiamento nos principais pontos turísticos do estado a partir deste fim do ano. A ação segue até o Carnaval.

A operação foi lançada em uma cerimônia no Jardim dos Namorados, em Salvador, com a presença do secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, e do comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão.

Durante o evento, foram apresentados os equipamentos novos, como carros, motos, bicicleta, quadriciclos, embarcações e aeronaves a serem usados pelos agentes. Também foi apresentado o novo fardamento especial para o verão e parte do efetivo que atuará neste período, inclusive o Batalhão Especializado de Polícia Turística (Beptur), que participa da ação pela primeira vez.

Ao todo 20 mil policiais serão empregados e distribuídos nas ruas, praias, rodovias e pontos turísticos do estado, além dos grandes eventos e festas populares.

Novas motos e quadriciclos foram apresentadas nesta sexta (Foto: Edilson Lima | Ag. A ATARDE)

