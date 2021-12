Polícia militar faz festa natalina em Itinga

Por volta das 17h30 desta terça-feira, 15, o helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer/PM) já sobrevoava a sede da 81ª Companhia da corporação, no final de linha do Parque São Paulo, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador). A movimentação, que chamou a atenção dos moradores, anunciava a chegada de Papai Noel e o Natal Solidário, que visa aproximar a Polícia Militar da população local.

O evento reuniu, segundo estimativa da PM, cerca de 900 pessoas na sede da Base Comunitária de Itinga, batizada de "base da alegria", e contou com a participação dos corais da PM e do colégio Módulo Educativo, que animaram o público com canções natalinas.

"É um momento de integração e aproximação com a comunidade, de trazer a família, a população para dentro do quartel, pois além do trabalho ostensivo e preventivo atuamos no campo social", salientou o major Eucimar Leão, comandante da companhia.

Solidariedade

Ao som da música Bate o Sino, Papai Noel, personagem incorporado pelo soldado Thiago Jesus, chegou na festa despertando o encantamento das crianças que o cercavam de afetividade.

"Eu vim aqui para ganhar meu presente e ver Papai Noel", disse o menino, de 8 anos, Davi Nascimento. Já o soldado, não conseguia conter a felicidade com tantas crianças ao redor: "É uma sensação maravilhosa realizar o sonho das crianças dessa comunidade, é uma forma de resgatar a minha infância".

Durante o festejo, foram distribuídos brindes para todas as crianças, além do sorteio de quatro computadores e uma bicicleta. O capitão Marcos Carrilho, responsável pelos projetos sociais da Base Comunitária, destacou que "durante todo o ano são realizadas intervenções sociais na comunidade e o natal solidário já se tornou uma tradição na corporação".

