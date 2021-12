Polícia militar de Feira de Santana entrega 400 kg de leite para instituições de caridade

O Esquadrão Asa Branca, polícia militar de Feira de Santana, entregou, nesta quinta-feira, 24, 400 quilos de leite em pó, para quatro instituições de caridade. O suprimento foi arrecadado através da inscrição dos participantes para a 4ª corrida rústica, realizada em 11 de janeiro, em comemoração aos 29 anos de criação da unidade de motocicletas.

Crianças e adolescentes em risco social, adultos em tratamento de câncer e idosos abandonados, receberam os donativos das mãos dos policiais militares. Lar Mariano, Associação Comunitária de Apoio ao Adolescente (ACAA), Associação de Apoio à Pessoa com Câncer (AAPC) e a Casa de Amparo ao Idoso, todas de Feira de Santana, foram as entidades contempladas com a doação.

Segundo o comandante do esquadrão, major Ricardo Trigo, afora o incentivo à atividade física, por parte dos policiais militares e da sociedade, “tivemos uma maior interação com a comunidade e, principalmente, consolidamos nossa responsabilidade social para com os mais necessitados”, declarou.

