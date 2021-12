Polícia Militar apreende fuzil e espingarda em Iraquara

A Polícia Militar (PM) apreendeu um fuzil, uma espingarda e munições, além de recuperar um veículo roubado durante a Operação Varredura. Ação aconteceu no município de Iraquara, distante 460 km de Salvador, na segunda-feira, 1º.

Os policiais realizavam diligências quando uma camionete Toyota/Hilux, cor branca, placa OYS-2265, furou o bloqueio policial e seguiu sentido Iraquara. Uma aeronave do Grupamento Aéreo (Graer) realizou o acompanhamento aéreo enquanto duas guarnições da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE)/Semi-Árido perseguiam o veículo por terra. Após perderem o controle do veículo, os elementos se esconderam no matagal, informou a PM.

Durante a varredura do local os policiais encontraram o fuzil, marca Romarm, nº 3-12531-06 com um carregador e 30 munições calibre 5.56, a espingarda calibre 12, marca CBC, modelo 586 com numeração ilegível, 34 munições, um colete balístico, marca CBC, modelo 14802, nº kev1018509 e uma balaclava.

Todo material foi apresentado na delegacia local. A Polícia Militar continua em diligências na região com o objetivo de localizar e prender os criminosos.

