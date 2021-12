Polícia localiza plantação de maconha no Vale do Capão

A polícia erradicou uma plantação de maconha com 43 pés da erva, 166 mudas e meio quilo de sementes no Vale do Capão, em Palmeiras (a 446 quilômetros de Salvador). Além disso, os policiais apreenderam também uma espingarda de fabricação caseira.

O caso foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) nesta quinta-feira, 21, mas a ocorrência foi registrada na terça, 19.

Uma mulher – que não teve o nome divulgado e que supostamente vendia drogas desta plantação em um bar – foi detida e encaminhada para Delegacia Territorial de Seabra, assim como Givaldo de Oliveira Almeida, que estava no terreno, e mais um homem localizado com mais dois pés da mesma droga nas proximidades do local.

