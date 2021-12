Polícia localiza laboratório de drogas em pousada baiana

Policiais militares localizaram na manhã deste sábado, 20, um laboratório de drogas que funcionava dentro de uma pousada em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, e prenderam um dos responsáveis.

O local, que era observado há cerca de uma semana, abrigava estufas para o cultivo de maconha, com quase 100 pés da planta. De acordo com a polícia, a droga era geneticamente modificada e recebia adubos oriundos de fora do país.

Também foram apreendidos 140 comprimidos de ecstasy, além de cartelas de LSD e haxixe.

O flagrante foi realizado por agentes da Companhia Especial Tático Operacional (Ceto), do 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a partir de uma denúncia anônima.

adblock ativo