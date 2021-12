Polícia localiza jovem desaparecida em Mata de São João

A Polícia Civil de Mata de São João localizou na tarde desta terça-feira, 9, Beatriz de Jesus da Silva. A garota estava desaparecida desde o último domingo, 7, ao sair de casa para fazer uma prova de concurso público e segundo o padrasto, havia sido sequestrada.

De acordo com informações do investigador da Polícia Civil, Romualdo Alves, a jovem foi encontrada por volta das 13h, na Estrada da Cascalheira, em Camaçari. Às 13h30 ela foi conduzida à delegacia, juntamente com familiares, para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Segundo o padrasto de Beatriz, Antônio Lima, a jovem havia sido sequestrada no centro da cidade por três homens que a levaram para um cativeiro na estrada de Cascalheira. A garota contou à família que não se alimentava desde domingo.

Ainda segundo informações do padrasto, os homens saíram do local na manhã desta terça, e ao perceber que estava sozinha, Beatriz forçou a porta e conseguiu escapar andando pela estrada. Ela foi avistada por um motorista da cidade, que a reconheceu e entrou em contato com a polícia.

A garota foi encontrada com aparentes cortes de estilete nos braços, que de acordo o padrasto, foram feitos pelos supostos sequestradores.

